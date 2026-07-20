Continuano le iniziative dell'Inter in partnership con la WWE: oggi è stato pubblicato un video in cui l'Inter in occasione del Fanatics Festival di New York dona  la maglietta away in stile baseball al wrestler John Cena. Mentre poco fa in un altro video, sempre nell'ambito della stessa iniziativa, il vicecapitano Javier Zanetti è apparso in un video con la cintura tipica di chi vince gli incontri di wrestling, ma con su il logo dell'Inter. Eccolo:

Sezione: Inter Social Club / Data: Lun 20 luglio 2026 alle 21:35
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
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