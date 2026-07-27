La Supercoppa contro l'Union Saint-Gilloise è in programma per venerdì e il nuovo campionato belga inizierà una settimana dopo, ma i tifosi del Club Brugge hanno avuto un piccolo regalo domenica. La tradizionale giornata dedicata ai tifosi si è svolta dentro e intorno allo stadio Jan Breydel con un ricco programma che prevedeva diverse attività e intrattenimento per grandi e piccini, esibizioni musicali e, come momento clou, la presentazione dei giocatori seguita da una sessione di autografi.
E a proposito di autografi, il più gettonato è stato il nuovo arrivato, il portiere Yann Sommer, approdato in Belgio dopo le tre stagioni di esperienza all'Inter. I tifosi sono già pazzi dell'estremo elvetico, al punto da fare registrare code addirittura di un'ora e mezza per poter ottenere la sua firma. “Mignolet era il mio portiere preferito, ora sono un fan del suo successore. Sommer farà bene”, dice George, tifoso di sette anni che mostra orgoglioso la maglia autografata al quotidiano Het Nieuwsblad.
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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