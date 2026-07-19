Da Federico Dimarco ad Aleksandar Kolarov, in casa Inter certamente non mancano i mancini di qualità. Il vice allenatore di Chivu ha dimostrato in allenamento di avere ancora il piede caldo, mettendo a referto un gol di pregevole fattura che è stato immortalato dal club nerazzurro sui social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Sezione: Inter Social Club / Data: Dom 19 luglio 2026 alle 20:00
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.