Un video su TikTok diventato virale vede come scenario il futuro di Davide Frattesi: il protagonista del filmato è infatti il noto rapper napoletano Geolier, compagno della sorella del calciatore dell'Inter Chiara, che risponde ad un tifoso del Napoli che gli chiede di convincere il cognato a lasciare i nerazzurri e sbarcare nel capoluogo campano: "Sono due anni che sto provando a convincerlo a venire al Napoli", la risposta del cantante che poi prova a chiamare in causa proprio il giocatore dell'Inter in lontananza insieme alla fidanzata: "Chiara, proviamo a convincere Davide a venire a giocare nel Napoli".

Geolier chiosa chiamando in causa il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna: "Ne dobbiamo parlare con lui, il DS è lui? Allora deve essere lui a portarlo al Napoli. Io ci sto provando già da due anni, ma non ci sono riuscito".