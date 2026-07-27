L'Inter resta attenta alla situazione di John Stones, uno dei free agent di lusso del mercato estivo ancora in cerca di una sistemazione dopo aver lasciato il Manchester City al termine di una esperienza durata dieci anni. Secondo il giornalista Matteo Moretto, l'interesse per il difensore centrale dell'Inghilterra, protagonista di un buon Mondiale con la sua nazionale, è stato riattivato un mese fa e non è stato ancora accontonato definitivamente, nonostante gli sforzi di Piero Ausilio ora siano tutti rivolti alla trattativa con il Tottenham per Cristian Romero.

Stones ha ricevuto proposte in Premier, ma gradisce la Serie A come destinazione

Il classe 1994 ha ricevuto tante proposte in queste settimane, soprattutto da club di Premier League, ma non è detto che il suo futuro parli ancora inglese: il giocatore, infatti, gradirebbe giocare in Serie A: non è un caso che, oltre ai nerazzurri, ci stia pensando anche la Juventus. "Bisogna capire se ci saranno le condizioni per vederlo in Italia", ha spiegato il giornalista sul canale Youtube di Fabrizio Romano.