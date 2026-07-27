L'amichevole di ieri contro il Karlsruher segna la fine del ritiro dell'Inter in terra tedesca. Cristian Chivu ha concesso due giorni di riposo ai suoi dopo questo periodo di duro lavoro: la squadra si ritroverà ora direttamente mercoledì mattina ad Appiano Gentile per riprendere la preparazione. Direttamente mercoledì pomeriggio ci sarà la partenza per la tournée ad Hong Kong e in Australia dove l'Inter affronterà ancora in amichevole Manchester City, Milan e Juventus.

Sul volo ci saranno anche Calhanoglu, Bonny e Sucic che hanno ripreso ad allenarsi ad Appiano dopo le vacanze post Mondiali, mentre Akanji potrebbe raggiungere il gruppo e aggregarsi successivamente, direttamente in Australia.