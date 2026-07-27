E' Andy Diouf l'uomo copertina dell'amichevole vinta dall'Inter contro il Karlsruher. Il francese, autore di una doppietta decisiva nel match vinto in rimonta a spese dei tedeschi, "ha fatto tutto quello che Luis Henrique non ha fatto nel primo tempo", si legge sul Corriere dello Sport. Se il brasiliano è apparso 'lento e scontato nelle giocate', l'ex Lens ha permesso alla squadra di Cristian Chivu di cambiare marcia. Proponendosi come potenziale alternativa a destra, laddove - spiega il quotidiano romano - non si può pensare di fare a meno di Denzel Dumfries a cuor leggero.

Alla prestazione del francese - chiosa il Corsport - va fatta la tara visto il contesto in cui è arrivata, ma certe caratteristiche specifiche Diouf le aveva già esibite anche in gare ufficiali, per esempio nel 3-3 in casa del Bologna, nell’ultimo match dello scorso campionato.