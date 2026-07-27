C'è un'Inter che suda, corre e affronta gli impegni estivi per prepararsi nel migliore dei modi in vista dell'esordio in Serie A in programma tra meno di un mese. E c'è una componente dirigenziale impegnata nelle trattative di mercato. Non è un mistero che il mirino di Piero Ausilio è finito sul difensore argentino Romero: "C'è sicuramente un interessamento che stiamo manifestando al giocatore e al club. Sono cose lunghe ma sicuramente c'è interesse, vediamo", ha detto ieri sera il direttore sportivo del Biscione. Il Mondiale, terminato una settimana fa, ha sicuramente caratterizzato l'andamento di un mercato che è proceduto (finora) a rilento. Anche lo stesso Milan, che ha chiuso gli acquisti di Ramos e Gila, deve ancora fare tanto tra uscite ed entrate.

Il focus dell'Inter è molteplice: il vice di Denzel Dumfries è una necessità. Anche se Diouf ha dimostrato nell'amichevole in terra tedesca di sapersi adattare molto bene nel ruolo di esterno destro, è inevitabile un investimento in quella zona di campo. Prendendo in considerazione anche un aspetto fondamentale: nel 3-5-2 è importante avere gli esterni con i piedi connessi sulle rispettive fasce di appartenenza: "Noi abbiamo tutta la tranquillità e serenità per trovare piano piano quello che è il progetto e il giocatore giusto per le nostre necessità", così ha motivato Ausilio questa situazione specifica di calciomercato.

Non serve avere fretta. Anche perché il grosso della squadra l'Inter ce l'ha. Non occorre modificare la profondità della struttura, ma aggiungere i tasselli al posto giusto. Nel frattempo il campo qualche piccola indicazione inizia a darla. Nonostante i carichi di lavoro abbiano influito pesantemente in alcune scelte di lucidità tecnica, è evidente che l'atteggiamento della squadra sia sempre improntato su quell'aggressività verticale sulla quale Chivu continuterà a lavorare. Coraggio, determinazione e fame: i tre ingredienti non possono mai mancare. La qualità è da coltivare con l'entusiasmo di chi non si accontenta mai. Sarà un campionato difficile. Ma con le corde giuste, l'Inter può essere nuovamente grande protagonista nei piani alti.