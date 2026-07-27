Andy Diouf, ieri assoluto protagonista con una doppietta decisiva nel test vinto in rimonta dall'Inter sul Karlsruher, potrebbe diventare il padrone della fascia destra nerazzurra. E' quanto si legge su Tuttosport, in un articolo in cui si ricorda che, per quel ruolo, ora tutto tace sul mercato dopo i buchi nell'acqua per Marco Palestra e Anan Khalaili. La 'pazza' idea di Cristian Chivu di trasformare il francese in laterale di fascia sta prendendo forma anche se in match non ufficiali. Un esperimento che il tecnico romeno vuole proseguire per convincere soprattutto il giocatore stesso che, non più tardi di qualche giorno fa, aveva ribadito, ancora una volta, di trovarsi meglio nella posizione di centrocampista. "Parliamo molto in allenamento, ora abbiamo tempo di lavorare. Non è facile stare in una nuova posizione, ma farò il massimo e vedremo", ha spiegato ieri l'ex Lens.