Mi chiamo Andy Diouf, e risolvo partite trovando numeri clamorosi. Cristian Chivu forse ha trovato il suo piccolo Mr. Wolf: anche se parliamo solo di un'amichevole, quanto fatto vedere oggi dal ragazzo francese è degno di nota. In pratica, Diouf riprende da dove aveva lasciato, anzi ancora meglio: perché se il gol di Bologna valse il pareggio, le due reti in pieno recupero segnate oggi valgono la vittoria contro il Karlsruher, che fino al 90esimo ha sognato il colpo storico grazie al gol di Civeja ma che poi si è dovuto arrendere all'uno-due di lusso dell'ex Lens, che prima con un missile da fuori poi con una pennellata morbida su assist di Alessandro Bastoni rompe la resistenza del portiere avversario Bernat e regala a Chivu un altro sorriso.

IL TABELLINO

KARLSRUHER-INTER 1-2

MARCATORI: 51' Civeja (K), 91', 94' Diouf (I)



KARLSRUHER SC: 1 Bernat; 2 Jung, 28 Franke, 22 Kobald, 3 Ofli; 36 Pinto Pedrosa, 7 Wiethaup, 26 Zor, 10 Wanitzek; 9 Broschinski, 13 Fukuda.

Entrati nella ripresa: 6 Vaananen, 11 Eichinger, 23 Civeja, 33 Bergh, 37 Ponente Ramirez, 15 Scholl

In panchina: 30 Himmelmann, 18 Gebert.

Allenatore: Maximilian Senft

INTER 1°T: 1 J. Martinez; 31 Bisseck, 46 Bovio, 30 Carlos Augusto; 11 Luis Henrique, 23 Barella, 5 Stankovic, 22 Mkhitaryan, 54 Marello; 94 Esposito, 52 Iddrissou.

INTER 2°T: 12 Di Gennaro, 28 Pavard, 56 Maye (73' 53 Lavelli), 95 Bastoni; 17 Diouf, 16 Frattesi, 7 Zielinski, 24 Akinsanmiro, 32 Dimarco; 58 Topalovic, 48 Mosconi.

In panchina: 49 Provedel, 60 Farronato.

Allenatore: Cristian Chivu.

Arbitro: Daniel Schlager. Assistente 1: Christof Günsch. Assistente 2: Tobias Fritsch

Note

Ammoniti: Bovio (I), Civeja (S)

Corner: 4-2

Recupero: 1°T 1', 2°T 4'.

RIVIVI IL LIVE



95' - FISCHIA SCHLAGER, RIEN NE VA PLUS AL WILDPARKSTADION!! CON IL MICIDIALE UNO-DUE DI DIOUF, L'INTER RIBALTA IL KARLSRUHER 2-1 E VINCE IL PRIMO TEST

94' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEERRR!!! ANDYYYYYY DIOOOOOOOOOUUUFFF!!!

Gol clamoroso del francese, servito da Bastoni e capace di inventarsi una rete capolavoro col sinistro che si addormenta nell'angolino opposto beffando ancora Bernat



93' - Dimarco prova il tiro, palla centrale bloccata da Bernat.

91' - GOL GOL GOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEERRR!! ANDYYYYY DIOOOOOUFFFFF!!!

Corner di Dimarco, palla che viene respinta ma finisce tra le grinfie di Diouf che con un missile terra aria lascia Bernat di sasso.



91' - Dimarco trova una respinta e guadagna un corner. Quattro minuti di recupero.

90' - Brutto lancio di Bastoni che vorrebbe servire Dimarco ma manda fuori.

89' - Diouf mette in area dove trova Zielinski che prova il tiro, Vaananen respinge col corpo.

88' - Esce Jung, Karlsruher che chiude in dieci uomini.

86' - Jung ha problemi di crampi, il Karlsruher mette fuori il pallone.

85' - Civeja raccoglie un pallone vacante e calcia a lato, qualche protesta dagli spalti per un contatto di Frattesi su Wanitzek che però è perfettamente regolare.

84' - Frattesi riceve e calcia di prima intenzione, pallone alto.

82' - Anche Senft mette l'ultimo giocatore di movimento: Scholl dentro per Fukuda. Scholl che si porta un bigliettino con le indicazioni del mister.

81' - Fallo di Akinsanmiro su Ponente-Ramirez, il nigeriano non è d'accordo.

80' - Si riaffaccia in avanti il Karlsruher: Ponente-Ramirez si sposta la palla sul piede buono e calcia mandando alto.

79' - Lavelli si coordina e prova il tiro al volo, ma colpisce male mandando la palla fuori.

77' - Akinsanmiro tira da fuori, Bernat para in due tempi.

77' - Fallo di Kobald su Lavelli. Inter che vuole il pareggio.

73' - Entra nell'Inter l'ultimo giocatore di movimento rimasto in panchina: Lavelli rileva Maye.

72' - Altra chance per Topalovic, che dopo l'appoggio di tacco di Mosconi tira strozzando troppo la conclusione e mandando fuori.

70' - Placcaggio rugbystico di Civeja su Frattesi, giallo sacrosanto.

69' - Due cambi per il Karlsruher, con gli inserimenti di Eichinger e Ponente-Ramirez.

67' - Vola Bernat che respinge con un gran riflesso il colpo di testa di Pavard, poi Zielinski manda fuori forse con una deviazione prima del cooling break (ancora fischiato).

66' - Punizione di Dimarco, si avventa Mosconi che da ottima posizione non inquadra la porta disturbato da Frattesi.

65' - Broschinski manda per le terre Akinsanmiro, punizione interessante per l'Inter.

64' - Bel recupero di Zielinski che poi serve Topalovic pronto alla conclusione a giro col destro, Bernat devia in corner.

62' - Karlsruher che opera un cambio: esce Ofli, rimpiazzato da Bergh.

61' - Prova la percussione l'Inter, conclusione di esterno di Dimarco parata da Bernat.

60' - Diamo conto del nuovo 11 dell'Inter: Di Gennaro; Pavard, Maye, Bastoni; Diouf, Frattesi, Zielinski, Akinsanmiro, Dimarco; Mosconi, Topalovic.



58' - Bastoni mette in mezzo all'area, Vaananen manda in fallo laterale.

58' - Trattenuta su Frattesi, punizione a metà campo per l'Inter.

55' - Fukuda toglie la palla a Dimarco ma poi sbaglia nell'appoggio a Wanitzek.

54' - Torre di Akinsanmiro, palla che viene controllata da Bernat

50' - KARLSRUHER IN VANTAGGIO! RETE DI CIVEJA!

Contropiede fulmineo del Karlsruher con Broschinski che lancia l'albanese entrato nella ripresa, bravo a controllare e a punire Di Gennaro con un diagonale perfetto beffando Bastoni.

49' - Grandissimo recupero di Pinto Pedrosa che toglie la palla a Mosconi lanciato in porta.

49' - Il Karlsruher salva un pallone che sembrava perso e guadagna un corner. Pavard voleva un fallo.

48' - Uno-due Frattesi-Diouf, Bernat esce e anticipa il francese.

47' - Jung in mezzo all'area avversaria prova il colpo di testa ma non inquadra la porta.

46' - Perde palla Diouf, poi la difesa dell'Inter manda in fallo laterale.

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17.35 - Undici praticamente tutto nuovo per l'Inter, che dà il via alla ripresa: PARTITI!

17.32 - Chivu prepara parecchi cambi: già pronti Topalovic, Bastoni, Zielinski e Frattesi.

HALFTIME REPORT - Fatta tutta la tara necessaria dovuta alle gambe pesanti, alla formazione in campo e alla differenza di condizione, si può parlare comunque di primo tempo interessante per l'Inter che ha provato in più di una circostanza a tastare il polso al portiere avversario Bernat. Qualcosa va rivisto invece sulla fase difensiva. Il Karlsruher fa vedere le cose migliori nella parte centrale di gara.

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45' + 2 - Si chiude il primo tempo: Karlsruher e Inter a riposo sullo 0-0.

45' + 1 - Un minuto di recupero, primo corner per l'Inter.

45' - Ci prova dalla lunga distanza Stankovic, tiro poco convinto parato da Bernat.

43' - Crossa Marello, né Esposito né Iddrissou ci arrivano con Kobald che ferma col fisico il numero 94.

42' - Ok la chiusura di Luis Henrique su Fukuda, che tocca anche per ultimo: rinvio dal fondo.

41' - Fatica ora l'Inter ad uscire, qualche errore tecnico di troppo.

39' - Fallo generoso concesso al Karlsruher per un contatto lieve di Iddrissou su Jung.

37' - Bel tiro tagliente di Zor, ma la conclusione è troppo precipitosa e termina fuori. Chivu sprona i suoi.

36' - Uscita un po' rococo di Martinez, che però reclama per un disturbo di un avversario. L'arbitro non è d'accordo e Luis Henrique regala un corner.

34' - Barella servito da Esposito prova il tiro, ma poi esita sulla scivolata di Kobald e allora decide di esibirsi con una rabona a mettere la palla in mezzo dove Bisseck arriva con forza ma senza angolare nel modo di giusto il tiro, para Bernat.

32' - Luis Henrique intercetta un cross pericoloso dalla destra e allontana.

32' - Bovio concede il bis su Broschinski, Weintzek protesta.

31' - Cartellino giallo per Bovio, che placca Broschinski fermando una ripartenza.

30' - Con caparbietà Esposito si prende un pallone in area e lo mette in mezzo per Iddrissou che non ha un controllo felice.

29' - Palla gestita male da Luis Henrique dalla quale nasce una ripartenza Karlsruher, tiro di Wiethaup bloccato da Martinez.

28' - Broschinski riceve palla in area e prova la finta, Bovio non ci casca e blocca l'avversario accompagnando il pallone fuori.

27' - Imprecisioni da una parte e dall'altra, Mkhitaryan non riesce a tenere in campo un pallone.

26' - Si ricomincia, palla all'Inter.

24' - L'arbitro decreta il cooling break, tra i fischi del pubblico.

23' - Palla di Esposito per Barella che prende posizione e prova il tiro a giro, Franke mura con la testa ma l'Inter recupera.

22' - Parata a terra di Martinez che blocca una conclusione dalla distanza.

21' - Corner Karlsruher, palla che viene calciata a botta sicura da un giocatore tedesco ma viene respinta da un compagno.

19' - Colpo di testa di Pio Esposito troppo centrale, Bernat para comodamente.

18' - Bella punizione guadagnata da Iddrissou. Prova il tiro Marello, la barriera respinge.

15' - Brutto rischio per l'Inter: Barella sbaglia un retropassaggio lasciando la palla nel vuoto, dove Wanitzek raccoglie, vede Martinez fuori dai pali e prova a sorprenderlo con un pallonetto dalla lunghissima distanza che termina alto di poco.

14' - Marello riceve un cambio di fronte, si accentra e prova il tiro che viene ribattuto.

12' - Karlsruher che ora gestisce palla, prima che Carlos Augusto anticipi la sfera e la appoggi a Martinez.

9' - Mkhitaryan prova il filtrante per Iddrissou, palla anticipata dalla difesa avversaria.

8' - Rispondono i tedeschi: tiro di Pinto Pedrosa bloccato a terra da Martinez.

7' - Bella azione dell'Inter con Mkhitaryan che servito di tacco da Esposito lancia su Marello, il cui cross trova Iddrissou in area. Bernat è pronto sul colpo di testa del Nazionale Under 18 azzurro.

6' - Mkhitaryan resta a terra, colpito con una gomitata da Broschinski. Gioco fermo.

4' - Occasione Karlsruher con Franke che va di testa su un cross di Wanitzek, Bisseck manda in corner.

2' - Sfonda a destra Pinto Pedrosa che prova a mettere in mezzo, Bisseck prende il tempo a tutti e allontana.

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16.32 - Calcio d''inizio del match per i padroni di casa: PARTITI!

16.31 - Barella e Wanitzek davanti all'arbitro per il sorteggio.

16.30 - Le due squadre entrano in campo per il prepartita.

16.28 - Cominciano ad accomodarsi i panchinari. Inter che giocherà con la divisa away.

16.25 - Come annunciato, è pieno in ogni ordine di posto lo stadio di Karlsruher.

15.44 - Diversi giovani in campo dal primo minuto per Cristian Chivu, che si affida alla coppia d'attacco formata da Pio Esposito e da Jamal Iddrissou, con Luis Henrique impiegato come esterno destro e Mattia Marello che agirà sull'altra corsia. Gioca dall'inizio anche Aleksandar Stankovic, mentre sarà Leonardo Bovio a completare il terzetto difensivo con Yann Bisseck e Carlos Augusto.

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