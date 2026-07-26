L'ex calciatore Fausto Rossi, intervistato da Tuttomercatoweb, ha parlato degli equilibri in seno alla lotta per il vertice in Serie A. Di seguito la sua analisi: "Dovrà riscattarsi la Juventus in A e ha preso un dirigente importante come Carnevali e con Spalletti ha dato continuità. Non mi aspettavo Allegri a Napoli, oltre all'Inter è la squadra migliore sul piano della rosa. Nelle zone mi aspetto una bella partenza da parte del Frosinone, spero cominci bene per raggiungere l'obiettivo".