Sia l'Inter che la Juventus stanno esplorando la situazione di John Stones. Il difensore inglese ha richieste in patria, nello specifico da Arsenal e Chelsea, ma gradirebbe un'esperienza in Italia, e secondo Fabrizio Romano bisogna fare attenzione a questa pista. L'Inter è in contatto da giorni con gli agenti e anche i bianconeri stanno prendendo informazioni; bisogna capire quale sarà la decisione finale del giocatore, che è libero a parametro zero e potrebbe diventare il colpo a sorpresa della Serie A. Inter e Juventus vanno all-in sul fresco reduce dei Mondiali. 

Sezione: Focus / Data: Lun 27 luglio 2026 alle 15:30
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.