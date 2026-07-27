Sia l'Inter che la Juventus stanno esplorando la situazione di John Stones. Il difensore inglese ha richieste in patria, nello specifico da Arsenal e Chelsea, ma gradirebbe un'esperienza in Italia, e secondo Fabrizio Romano bisogna fare attenzione a questa pista. L'Inter è in contatto da giorni con gli agenti e anche i bianconeri stanno prendendo informazioni; bisogna capire quale sarà la decisione finale del giocatore, che è libero a parametro zero e potrebbe diventare il colpo a sorpresa della Serie A. Inter e Juventus vanno all-in sul fresco reduce dei Mondiali.