Edin Dzeko non smette di giocare. Nonostante i 40 anni, l'attaccante bosniaco ha deciso di proseguire la propria carriera per almeno un'altra stagione. Secondo quanto riferisce Sky.DE, Dzeko, che è attualmente svincolato, è sul punto di firmare un contratto di un anno con lo Schalke 04. Ferma la volontà dell'ex Inter di giocare un altro anno in Bundesliga. I dettagli finali verranno discussi nei prossimi giorni e l'accordo verrà completato senza particolari problemi, secondo l'emittente.