Braccato anche all'uscita della Lega Nazionale Dilettanti, il presidente della FIGC Giovanni Malagò si è espresso nuovamente sull'incandescente situazione legata alla nomina del CT della Nazionale italiana: "Domani avrete novità", spiega Malagò che poi sulle voci di dimissioni di Paolo Maldini si trincera dietro un 'no comment', così come sull'ipotesi Thiago Motta emersa negli ultimi minuti: "Non posso dire né sì né no".

Al rientro in FIGC, Malagò ha nuovamente replicato ad Andrea Abodi: "Ognuno è libero di interpretare questa frase. Detto questo, il mondo di Abodi è uno di quei mondi che non potrebbe parlare di brutte figure avendone vissute tante e da parecchie parti".

Sezione: News / Data: Lun 27 luglio 2026 alle 17:10
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.