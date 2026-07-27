Braccato anche all'uscita della Lega Nazionale Dilettanti, il presidente della FIGC Giovanni Malagò si è espresso nuovamente sull'incandescente situazione legata alla nomina del CT della Nazionale italiana: "Domani avrete novità", spiega Malagò che poi sulle voci di dimissioni di Paolo Maldini si trincera dietro un 'no comment', così come sull'ipotesi Thiago Motta emersa negli ultimi minuti: "Non posso dire né sì né no".

Al rientro in FIGC, Malagò ha nuovamente replicato ad Andrea Abodi: "Ognuno è libero di interpretare questa frase. Detto questo, il mondo di Abodi è uno di quei mondi che non potrebbe parlare di brutte figure avendone vissute tante e da parecchie parti".