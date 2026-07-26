Sul proprio canale YouTube, l’esperto di mercato Fabrizio Romano fa il punto sulle trattative in casa Inter dopo le parole di ieri sera del ds nerazzurro Piero Ausilio, che ha smentito l’interesse per Ivan Perisic. L’Inter ci ha pensato e provato a gennaio, il PSV non l’ha liberato e oggi il club milanese fa altre valutazioni. La parte più importante dell’intervento è quella relativa al difensore e la conferma dell’interesse per Cristian Romero.

L’Inter sul giocatore c’è, come anticipato dallo stesso Romano un paio di settimane fa. Il club è in contatto diretto sia con il Tottenham che con gli agenti del calciatore. Si tratta per l’ingaggio e per il cartellino, sarà una trattativa non rapidissima come confermato dallo stesso Ausilio, ma il calciatore piace e anche tanto.