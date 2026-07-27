C'è spazio anche per un'intervista ai media tedeschi dopo la sfida di ieri tra Karlsruher e Inter. A parlare ai microfoni di Sport1 si è presentato infatti Yann Bisseck, difensore nerazzurro, che si è soffermato sulla mancata convocazione per i Mondiali da parte dell'ex CT Julian Nagelsmann: "Il contatto con lui è stato assolutamente normale. Mi chiamava prima di ogni partita, mi spiegava perché non era sufficiente. E io ho ascoltato le sue motivazioni. Certo che sono rimasto deluso, ma la vita continua".

Adesso, la Germania sarà guidata da Jürgen Klopp. Bisseck ha confessato di non essere stato molto attento alla presentazione dell'ex tecnico del Liverpool in conferenza stampa: "Ma ho letto qualche titolo. Sto facendo del mio meglio, cerco di dare il massimo. Se alla fine basterà per una convocazione, sarò ovviamente contento. So di essere in lizza, ma alla fine la decisione spetta all'allenatore. E io l'accetterò".