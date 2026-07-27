Non può dirsi chiuso il dossier di mercato dell'Inter relativo all'esterno destro, secondo Tuttosport. Le prestazioni confortanti in amichevole di Andy Diouf, si legge sul quotidiano torinese, danno tempo al club di trovare la giusta soluzione da qui a fine agosto. Un periodo nel quale non si può escludere a priori la candidatura di Ivan Perisic, che sta continuando a proporsi al suo ex club, nonostante le parole pubbliche di Piero Ausilio: "Non è assolutamente una suggestione", le parole rilasciate a Soverato dal diesse nerazzurro sabato scorso. "Oggi, vedremo nella seconda metà di agosto", chiosa TS

Sezione: Focus / Data: Lun 27 luglio 2026 alle 09:40
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.