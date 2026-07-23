Un'altra sfida social direttamente dal ritiro dell'Inter in Germania. Protagonisti ancora una volta i due esterni nerazzurri, Luis Henrique e Andy Diouf. Dopo essersi cimentati nella prova di velocità, questa volta è il turno della tecnica. Ecco la sfida e chi ha vinto.

Sezione: Inter Social Club / Data: Gio 23 luglio 2026 alle 16:10
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.