Brevissima battuta ai cronisti presenti da parte di Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Calcio Serie A, a proposito del momento tormentato della Nazionale: "Se mi aspettavo questo caos? Vediamo cosa ci raccontano e poi parliamo, sono sempre fiducioso. Se ho sentito Paolo Maldini? No, non ho sentito nessuno", ha dichiarato prima di entrare negli uffici della FIGC.

Il presidente della Lega Serie A Simonelli all’arrivo nella sede della FIGC: “Non ho sentito nessuno. Sono sempre fiducioso” pic.twitter.com/EXwwgrm9GZ — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 27, 2026