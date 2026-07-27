Brevissima battuta ai cronisti presenti da parte di Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Calcio Serie A, a proposito del momento tormentato della Nazionale: "Se mi aspettavo questo caos? Vediamo cosa ci raccontano e poi parliamo, sono sempre fiducioso. Se ho sentito Paolo Maldini? No, non ho sentito nessuno", ha dichiarato prima di entrare negli uffici della FIGC.

Sezione: News / Data: Lun 27 luglio 2026 alle 17:39
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.