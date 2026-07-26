L'ha decisa Andy Diouf la prima amichevole dell'Inter in terra tedesca. L'esterno dei nerazzurri è partito dalle sensazioni al termine del primo confronto interista: "Ho buone sensazioni, questo è solo l'inizio. Abbiamo lavorato duramente in allenamento e passo dopo passo arriveremo ai nostri obiettivi".

Il secondo gol non te l'aspettavi nemmeno te? Come arriva questa prodezza?

"L'ho provato molte volte in allenamento questo tiro. Voglio fare il meglio che posso per aiutare i miei compagni. A destra devo lavorare duramente perché non è la mia posizione naturale".

Lì a destra ti trovi bene. Ti ci trovi anche per il futuro e cosa ti sei detto con Chivu?

"Ho parlato molto con il mister in allenamento, non è facile in questa nuova posizione ma darò il meglio".

Avere Pavard alle spalle è una buona cosa, anche per una questione di lingua?

E' più facile senza dubbio avere un francese vicino a me, ma mi piacciono tutti i difensori in squadra".

Qual è il bilancio di questi giorni di ritiro?

"Abbiamo lavorato davvero duramente e siamo pronti alle prossime sfide".