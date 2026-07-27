Sul volo che mercoledì sera porterà l'Inter a Hong Kong in vista dell'amichevole contro il Manchester City, molto probabilmente, non saliranno né Kristjan Asllani, né Yanis Massolin, alle prese con un risentimento muscolare che avevano accusato negli ultimi giorni di lavoro a Donaueschingen. Entrambi, si legge sul Corriere dello Sport, saranno valutati a stretto giro, prima della partenza per la tournée che si concluderà a Perth, in Australia, con le amichevoli che vedranno i campioni d'Italia sfidare Milan e Juventus.

I nerazzurri, in seguito, torneranno in Italia per concludere la preparazione, probabilmente con un ulteriore test intorno al 15 agosto, antipasto del primo impegno ufficiale della stagione 2026-27, in programma sabato 22 agosto a San Siro contro il Monza (kick-off alle ore 18.30). 

Sezione: Rassegna / Data: Lun 27 luglio 2026 alle 08:55
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.