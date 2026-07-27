Sul volo che mercoledì sera porterà l'Inter a Hong Kong in vista dell'amichevole contro il Manchester City, molto probabilmente, non saliranno né Kristjan Asllani, né Yanis Massolin, alle prese con un risentimento muscolare che avevano accusato negli ultimi giorni di lavoro a Donaueschingen. Entrambi, si legge sul Corriere dello Sport, saranno valutati a stretto giro, prima della partenza per la tournée che si concluderà a Perth, in Australia, con le amichevoli che vedranno i campioni d'Italia sfidare Milan e Juventus.

I nerazzurri, in seguito, torneranno in Italia per concludere la preparazione, probabilmente con un ulteriore test intorno al 15 agosto, antipasto del primo impegno ufficiale della stagione 2026-27, in programma sabato 22 agosto a San Siro contro il Monza (kick-off alle ore 18.30).