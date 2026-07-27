La provincia di Milano si prende lo scettro di provincia più sportiva d'Italia, secondo i dati dell'Indice di Sportività de Il Sole 24 Ore, primato figlio anche del trionfo dell'Inter nell'ultimo campionato di Serie A. Il sindaco Beppe Sala, ospite della presentazione del report, se ne rallegra: "Abbiamo ereditato una situazione non facile, ma arriveremo ad aprire e sistemare una serie di impianti a cui abbiamo lavorato in questi anni prima della fine del mandato. Ma è importante sottolineare la grande voglia dei milanesi di fare sport”, ha dichiarato Sala. Che poi ha illustrato i tre progetti legati all'eredità dei giochi invernali.

Il primo riguarda il nuovo palazzetto di Santa Giulia: “È una arena modernissima con grandi spazi e con 16mila posti a sedere”; il secondo è lo studentato nel villaggio olimpico, che aprirà a settembre. Il terzo intervento riguarda il pattinaggio sul ghiaccio: è in corso una gara per riaprire lo storico impianto Agorà, ma grazie alla disponibilità di FieraMilano aprirà prima uno spazio temporaneo, seguito poi da una struttura definitiva. "Bene le Olimpiadi, sono state gestite in modo positivo e ne abbiamo approfittato per rilanciare lo sport”, ha concluso Sala.