La faccia dell'Inter dopo il match amichevole contro il Karlsruher, scrive la Gazzetta dello Sport, è quella di Andy Diouf, sorridente ma in un certo senso anche incredula. Sì, perché il francese, schierato ancora una volta sulla fascia da Cristian Chivu, ha deciso il test segnando una doppietta in pieno recupero che ha ribaltato i padroni di casa. Una prestazione che fa sbilanciare i colleghi della rosea: "Non chiamatelo più esperimento: Diouf è una garanzia".

Al di là delle valutazioni più o meno entusiastiche, quel che è certo è che l'ex Lens interpreta il ruolo in maniera totalmente diversa dai colleghi di reparto, venendo dentro il campo, dribblando e andando personalmente alla conclusione. "Ho parlato molto con il mister durante gli allenamenti. Non è facile, ma cerco di dare il meglio", ha spiegato il giocatore a fine partita.