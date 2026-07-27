Il mercato del Palermo vive ore di attesa, soprattutto per quanto riguarda le manovre sul reparto d’attacco, ma anche di difficoltà. Anche perché la strada per arrivare al nuovo esterno offensivo voluto da Filippo Inzaghi si sta rivelando più tortuosa del previsto: sembrava cosa quasi fatta l'operazione per il passaggio di Issiaka Kamaté dall'Inter ai rosanero, ma secondo la Gazzetta dello Sport la trattativa ha subito una brusca frenata a seguito del no del giocatore al club siciliano.

Il no di Kamate rappresenta un ulteriore ostacolo per il Palermo, che in precedenza aveva dovuto registrare anche la chiusura del Pisa per Stefano Moreo. Il DS Carlo Osti continua comunque a lavorare per garantire alla sua squadra un innesto fondamentale per completare lo scacchiere tattico e, soprattutto, la chiave necessaria per concedere il definitivo via libera alla cessione di Jérémy Le Douaron.