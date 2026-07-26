Massimiliano Allegri, tecnico del Napoli, ha parlato dopo l'amichevole contro la Carrarese ai microfoni di Sky: "Oggi è stato un buon test, stiamo meglio a livello di condizione. Non abbiamo preso gol, ed è la nota più importante. Ora stacchiamo due giorni e prendiamo l'ultima parte di ritiro prima dell'avvio di stagione. Sulle caratteristiche dei giocatori non ho alcun dubbio, nemmeno sulle loro qualità. La squadra ha dei valori importanti. Mercato? Ci pensa la società, che è vigile".

Sezione: Il resto della A / Data: Dom 26 luglio 2026 alle 22:25
Niccolò Anfosso
vedi letture
Niccolò Anfosso
autore
Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione