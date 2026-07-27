L'Inter, con l'eventuale acquisto di Cristian Romero, completerebbe il pacchetto difensivo, secondo Tuttosport. A patto che lo scenario non cambi per Benjamin Pavard: la sua permanenza dipenderà dal suo impegno in ritiro e dall'arrivo o meno di proposte congrue, intorno ai 12-15 milioni di euro.

Senza dimenticare i capitoli Yann Bisseck e Alessandro Bastoni, due elementi che potrebbero fare gola alle big. Tuttavia, allo stato attuale, restano saldamente nerazzurri: il tedesco ha trovato l'intesa per rinnovare fino al 2031 (ingaggio alzato intorno ai 3 milioni di euro), mentre il nazionale azzurro è un senatore a cui Cristian Chivu non vuole rinunciare. Le voci di un interessamento del Real Madrid, rilanciate da AS nelle ultime ore, vengono smorzatew dal quotidiano torinese, che sostiene che José Mourinho stis cercando un centrale con caratteristiche diverse.