"Inter, ma allora l'esterno ce l'hai". Questo il titolo che trova spazio tra le pagine sportive del Corriere della Sera, con chiaro riferimento alla prestazione sfoggiata nel ruolo di quinto a destra da Andy Diouf nell'amichevole di ieri, contro il Karlsruher, vinta con una sua doppietta nel recupero. Con il francese, si legge sul quotidiano milanese, Beppe Marotta e Piero Ausilio possono concentrarsi su Cristian Romero, obiettivo prioritario in questa fase storica del mercato, dopo le trattative saltate, per motivi diversi, per Marco Palestra e Anan Khalaili. Oltre alle complicazioni sorte per Djed Spence dopo l'ottimo Mondiale con l'Inghilterra.

Sezione: Copertina / Data: Lun 27 luglio 2026 alle 10:14
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.