Grave lutto per Luciano Spalletti, allenatore della Juventus ed ex tecnico dell'Inter: è venuta infatti a mancare, all'età di 93 anni, la madre Ilva, con la quale aveva un legame fortissimo. Nel settembre 2023, fresco di nomina a nuovo ct della Nazionale, Spalletti raccontò commosso un episodio legato alla sua infanzia e alla sua mamma. "A 11 anni chiesi a mia mamma di cucire una bandiera gigante. C'era il Mondiale in Messico, le mamme cucivano in casa e andai a chiedere alla mia di fare una bandiera dell'Italia più grande possibile per festeggiare quel fantastico 4-3 contro la Germania. E poi ora questa bandiera la riporterò in campo".
Nell'agosto 2022 Spalletti si infuriò e la difese a seguito dei ripetuti insulti provenienti dagli spalti del Franchi durante la sfida tra il suo Napoli e la Fiorentina. "Hanno insultato mia madre, che ha 90 anni, per tutta la durata della gara". Capisco la reazione di Luciano", aveva detto la signora Ilva intervistata da 'La Nazione - Si è sentito toccato nel profondo e ha reagito così".
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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