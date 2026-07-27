Dopo 16 intensi e turbolenti giorni e la decisione di Paolo Maldini di rinunciare all'incarico di direttore tecnico della Nazionale, per l'Italia si apre un nuovo scenario: il favorito per il ruolo di CT dopo il dietrofront su Andrea Pirlo, secondo Sky Sport, è Roberto Mancini, da sempre il nome in cima alla lista dei desideri del presidente FIGC Giovanni Malagò. In sostituzione di Maldini, il ruolo di DT può passare nelle mani dell'ex juventino Giorgio Chiellini.

Sfuma di conseguenza l'ipotesi di vedere Thiago Motta in azzurro: questo scenario era infatti legato alla permanenza di Maldini e Leonardo. Per la panchina azzurra resta sullo sfondo anche la variabile Antonio Conte, spinta soprattutto dalla Lega Serie A.