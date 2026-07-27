Nonostante la sconfitta beffarda maturata nel recupero, Max Senft non può che essere orgoglioso della prestazione offerta dal suo Karlsruher contro l'Inter: "Prima di tutto è stata un’esperienza estremamente bella per me, per la prima volta ho potuto allenare davanti a uno stadio davvero tutto esaurito - le sue parole ai canali ufficiali del club tedesco -. E poi i ragazzi hanno messo in campo quello che ci eravamo prefissati con tanto, tantissimo cuore. Credo si sia visto dove possiamo arrivare questa stagione, la squadra sta mettendo in pratica la nostra idea, e per questo devo fare davvero grandi complimenti ai ragazzi".

Passando nel dettaglio all'analisi della partita, Senft ha aggiunto: "Nel primo tempo c'è stato molto equilibrio sul piano delle occasioni, penso che entrambe le squadre abbiano avuto chance per fare l’1-0. Nel secondo tempo siamo partiti molto, molto bene, con un’azione di assoluta qualità. Purtroppo alla fine la partita si è chiusa 2-1 e siamo rimasti un po’ delusi. Abbiamo dovuto, inoltre, sostituire uno o due giocatori per evitare rischi di infortunio. Il finale è un po’ amaro, ma mi fa piacere la risposta del pubblico. Dal punto di vista della prestazione è stato insomma un buonissimo approccio. Siamo alla quarta settimana, sappiamo però anche cosa dobbiamo ancora migliorare".