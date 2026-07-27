Importante riconoscimento tributato dal Comitato per i Grandi Eventi Sportivi di Hong Kong per il Football Festival che andrà in scena a inizio agosto nella megalopoli asiatica e che vedrà protagonista anche l'Inter: la sfida tra i nerazzurri e il Manchester City di sabato 1° agosto, così come quella tra Chelsea e Juventus del 5, sono infatti state insignite del marchio M, una sorta di 'distintivo' nato da un programma specifico sostenuto dal governo che conferisce riconoscimento ufficiale e finanziamenti ai principali eventi sportivi internazionali che si tengono nel territorio.

Il presidente Ng: "Sfide che dimostreranno il nostro fascino di capitale dello sport"

Il presidente del Comitato, Ng Sau-kei, ha espresso la sua soddisfazione per l'assegnazione del riconoscimento: "Siamo lieti di conferire il marchio 'M' a queste due partite di esibizione calcistica di alto profilo. All'inizio di agosto, diverse squadre europee di punta si esibiranno allo stadio di casa del Kai Tak Sports Park. Innanzitutto, il 1° agosto, l'Asahi Beer Cup vedrà il Manchester City affrontare l'Inter, due potenze europee che si scontreranno sul palcoscenico di Hong Kong; a seguire, il 5 agosto, la Kinloton Cup, dove il Chelsea giocherà contro la Juventus in una partita emozionante. Queste due attesissime sfide calcistiche non solo offriranno ai tifosi locali e ai visitatori di Hong Kong un'esperienza di visione di prim'ordine, ma dimostreranno anche appieno il fascino unico di Hong Kong come capitale internazionale dello sport".