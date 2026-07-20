Tra i destinatari degli omaggi da parte dell'Inter in occasione del Fanatics Fest di New York si inserisce anche l'ex stella del wrestling John Cena, al quale è stata consegnata, così come avvenuto per il regista Spike Lee, la nuova seconda maglia della squadra nerazzurra. Una maglia che ha grandi richiami al mondo USA, vista la chiara ispirazione alle maglie da gioco del baseball, con dei colori molto similari a quelli dei New York Yankees. Forse non la scelta migliore, però, per John Cena, tifosissimo dei Boston Red Sox acerrimi rivali della squadra della Grande Mela.

Sezione: Inter Social Club / Data: Lun 20 luglio 2026 alle 12:46 / Fonte: Theshieldofwrestling.com
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.