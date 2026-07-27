L'Inter si è data una settimana, al massimo una decina di giorni, per sbloccare l'operazione Romero. Il Corriere dello Sport conferma quanto scritto da FcInternews relativamente alle tempistiche delle trattativa con il Tottenham per il Cuti, una deadline prima della quale servirà mettere a posto diversi tasselli in un affare che si annuncia comunque complesso. La 'macchina' è già stata avviata, ora servirà trovare la quadra sui numeri, sia dal punto di vista dell'ingaggio che del cartellino.

In questo momento, Piero Ausilio sta lavorando con l'entourage del giocatore dopo aver incassato la disponibilità dell'argentino a trasferirsi nella Milano: l'idea è quella di offrirgli 5 di euro a stagione, magari aggiungendo qualche bonus per avvicinarsi ai 6 mln che percepisce a Londra, per 4 o 5 anni.

Poi, in caso di accordo con l'argentino, si passerà a dialogare concretamente con gli Spurs che, inizialmente, hanno sparato alto chiedendo 50 milioni di euro. Troppi per l'Inter che, però, non ha abbandonato la pista ma, anzi, è rimasta al tavolo delle trattative nella speranza di strappare un'intesa a 40 milioni di euro, con i soliti premi a corredo. A proposito di formule, spiega il quotidiano romano, i londinesi hanno apprezzato il fatto che la controparte non intenda partire da un prestito con obbligo di riscatto, ma voglia acquistare il giocatore a titolo definitivo. Con il placet di Oaktree che, come altre volte, è andata oltre i ben noti paletti finanziari. La speranza è che non si chiuda con un nulla di fatto come per Koné o Palestra, questo il motivo per cui si vuole fare in fretta sfruttando il vantaggio acquisito sulla concorrenza rappresentata da Barcellona, Arsenal e Chelsea, attualmente in seconda fila.