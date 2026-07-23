Un'altra sfida social portata a termine con successo. I giocatori dell'Inter si stanno cimentando in diverse prove documentate sui social dal club nerazzurro. Questa volta è toccato a Dimarco superare il test e a rispondere correttamente a tutte le domande in un insolito Passaparola nerazzurro.

Sezione: Inter Social Club / Data: Gio 23 luglio 2026 alle 17:10
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.