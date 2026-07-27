Dopo l'amichevole di ieri contro il Karlsruhe, come detto l'Inter godrà di due giorni di riposo per tornare ad allenarsi mercoledì mattina ad Appiano e partire la sera stessa per la tournée in Australia e Hong Kong. Prossima amichevole in programma il 1° agosto alle ore 13.30 italiane contro il Manchester City. Dove vederla? Come già avvenuto ieri, anche questa partita sarà visibile su Sky e Dazn per gli abbonati alle rispettive piattaforme, o in modalità per per view per i non abbonati.