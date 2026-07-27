Anche secondo Tuttosport, l'Inter si è data sette-dieci giorni per chiudere l'affare Romero, al contrario di quanto dichiarato pubblicamente da Piero Ausilio, a Soverato, sabato scorso. Quando, confermando il gradimento nerazzurro per il Cuti, aveva parlato di "cose lunghe". Il diesse, che non partirà per la tournée a Hong Kong e Australia della squadra, così come Beppe Marotta e Dario Baccin, nei giorni scorsi ha incontrato gli agenti dell'argentino, presenti a Milano, per parlare della proposta del club al loro assistito: 5 milioni di euro, 1,5 mln di euro in meno di quelli percepiti a Londra. Una forbice che, stando al quotidiano torinese, non sembra il problema principale nella trattativa con il Tottenham che valuta il giocatore 50 milioni di euro. Cifra che potrebbe essere limata verso il basso, come fatto capire dall'entourage dell'argentino alla dirigenza nerazzurra.

L'idea del club di Viale della Liberazione, che vuole acquistare l'ex Genoa a titolo definitivo, è quella di mettere sul piatto 40 milioni di euro, da capire se comprensivi di bonus o meno. Se basteranno non è dato saperlo, ma magari - spiega TS - l'ottimo rapporto fra Ausilio e Roberto De Zerbi, manager degli Spurs, potrebbe avere un peso nell'economia dell'operazione.