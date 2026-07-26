Mattia Marello ha parlato in zona mista al termine dell'amichevole vinta dall'Inter contro il Karlsruher. Di seguito le sue parole: "E' stata un'emozione indescrivibile per come è finita. Sono molto contento per come è arrivato il risultato, il ritiro ci è servito e ci servirà per tutto l'anno. Chivu mi aveva detto di giocare semplice, ho cercato di farlo senza rischiare. Mi hanno aiutato tanto i miei compagni. L'obiettivo chiaramente è giocare in prima squadra. Ringrazio mister e compagni, sono molto contento. Serve entrare a far parte del gruppo il prima possibile, sono molto contento di aver avuto quest'opportunità".