Mattia Marello ha parlato in zona mista al termine dell'amichevole vinta dall'Inter contro il Karlsruher. Di seguito le sue parole: "E' stata un'emozione indescrivibile per come è finita. Sono molto contento per come è arrivato il risultato, il ritiro ci è servito e ci servirà per tutto l'anno. Chivu mi aveva detto di giocare semplice, ho cercato di farlo senza rischiare. Mi hanno aiutato tanto i miei compagni. L'obiettivo chiaramente è giocare in prima squadra. Ringrazio mister e compagni, sono molto contento. Serve entrare a far parte del gruppo il prima possibile, sono molto contento di aver avuto quest'opportunità".

Sezione: Focus / Data: Dom 26 luglio 2026 alle 19:14
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione