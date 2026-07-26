Mentre sul campo la squadra di Filippo Inzaghi ottiene un bel pareggio in rimonta per 2-2 contro il Norimberga, il Palermo continua a lavorare alacremente anche sul mercato. La priorità resta l’arrivo di esterni offensivi adatti al 4-2-3-1 di Inzaghi. Dopo il mancato acquisto di Emanuele Rao, il club rosanero cerca un’alternativa a Dennis Johnsen sulla sinistra e un’ala destra, per la quale cresce sempre più l'ottimismo per l'arrivo di Issiaka Kamaté.

Secondo il Giornale di Sicilia, i dialoghi con l’Inter per l'esterno dell'Under 23 nerazzurra vanno avanti senza sosta e c'è una moderata fiducia sulla possibilità di chiudere nei prossimi giorni all'ombra del Monte Pellegrino. 

Sezione: Focus / Data: Dom 26 luglio 2026 alle 15:31 / Fonte: Stadionews
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.