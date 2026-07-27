Brookfield Corporation, società canadese proprietaria di Oaktree, il fondo proprietario dell'Inter, annuncia il lancio di un fondo di private equity focalizzato sugli investimenti in Medio Oriente e ancorato al PIF, il fondo sovrano dell'Arabia Saudita, che sarà denominato Brookfield Middle East Partners (“BMEP”). L'operazione è nata tramite la raccolta di 2 miliardi di dollari da parte di un gruppo di investitori strategici, tra cui il PIF e altri partner istituzionali globali e regionali. BMEP si avvale dell'esperienza di Brookfield, attraverso i suoi uffici a Riyadh e la sua più ampia rete globale, per perseguire acquisizioni, partecipazioni di minoranza in società in crescita e altre opportunità di investimento in una vasta gamma di settori, tra cui servizi finanziari, commerciali e al consumo, industria, tecnologia e sanità. Il capitale del fondo sarà allocato a investimenti in Medio Oriente, con particolare attenzione ai Paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo (CCG) e ai mercati ad alta crescita. Il fondo punta ad allocare il 50% dei suoi investimenti in Arabia Saudita, dato che il PIF continua ad attrarre afflussi di capitali. Brookfield si impegna a versare 500 milioni di dollari nel fondo, in linea con il suo approccio di lunga data volto a garantire l'allineamento con i propri partner.

Il CEO Flatt: "C'è forte domanda di private equity in tutto il Medio Oriente"

Bruce Flatt, CEO di Brookfield Corporation, ha dichiarato: “Siamo grati per la collaborazione con PIF e gli altri nostri partner strategici, che riflette la fiducia globale e la forte domanda di opportunità di private equity in Arabia Saudita e nella regione. Brookfield opera in Medio Oriente da quasi trent'anni e apporta una profonda esperienza locale negli investimenti, una rete di contatti consolidata e un approccio da proprietario-gestore per la trasformazione di aziende di alta qualità. Riteniamo che vi sia un'opportunità interessante di collaborare con le imprese di tutta la regione e di posizionarle per una crescita a lungo termine.”