Non solo le ricche dichiarazioni rilasciate a margine della cerimonia del Magna Graecia Film Festival: ieri, a Soverato, Piero Ausilio è stato protagonista anche di una tavola rotonda sul palco nell'ambito del Magna Graecia Sport, presentata da Massimo Mauro e Tommaso Labate, durante la quale non solo ha ripercorso alcuni momenti importanti della sua carriera, ma si è lasciato andare, stimolato da Mauro, ad una valutazione, seria, del beniamino dei tifosi del Catanzaro Costantino Favasuli e sull'opportunità di portarlo all'Inter, per poi parlare di campionato, degli arrivi di Marcus Thuram e Yann Bisseck; il tutto, tra citazioni da “L’allenatore nel pallone” e un passaggio su Andrea Pirlo e su Maldini junior, come riportato da Catanzaroinforma.it.