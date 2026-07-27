Le prodezze di ieri di Andy Diouf nel recupero dell'amichevole tra Karlsruher e Inter sono arrivate ovviamente anche in Francia. Dove il magazine So Foot esalta le meraviglie balistiche dell'ex Lens che hanno permesso ai nerazzurri di ribaltare il risultato del Wildparkstadion, con tanto di video delle marcature e una conclusione chiara ed eloquente: "Forza Andy, abbiamo bisogno di te a centrocampo per la Nazionale francese".