Dopo aver ottenuto ampia disponibilità al trasferimento da parte di Cristian Romero, che che durante la vacanza post-Mondiale si è confrontato anche con Lautaro Martinez sul tema Inter, Piero Ausilio punterà a trovare un accordo con il Tottenham durante il corso di questa settimana che, a sensazione, secondo la Gazzetta dello Sport, potrebbe essere decisiva per definire l'affare.

Il piano del club di Viale della Liberazione è noto: ingaggiare il difensore argentino a titolo definitivo, senza formule creative, con la speranza che gli Spurs abbassino le loro pretese economiche sotto ai 40 milioni di euro, magari accettando l'inserimento di bonus. Dal canto loro, gli inglesi hanno già deciso di cedere il Cuti, che ha rotto con l'ambiente da qualche mese a causa della gestione dell'infortunio prima del Mondiale. In tal senso, il manager Roberto De Zerbi è stato chiaro quando ha ha aperto la porta ai giocatori che vogliono lasciare Londra.

A proposito di problemi fisici, anche in America, tra l'altro, durante il Mondiale, Romero ha sentito dolori a un ginocchio e si è dovuto fermare per qualche giorno. Una situazione che, prima di firmare l'eventuale contratto di acquisto, l'Inter esaminerà con attenzione accertandosi che tutto sia stato risolto.