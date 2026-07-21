Una sfida di velocità e riflessi tra Luis Henrique e Diouf. I due "esterni" (il francese è da considerare ormai a tutti gli effetti un quinto) si sono sfidati in ritiro. L'Inter ha pubblicato sui social la breve sfida, a spuntarla di un soffio è proprio il francese.
Il più veloce vince... GO pic.twitter.com/UcGcv2AY7H— Inter ⭐⭐ (@Inter) July 21, 2026
Sezione: Inter Social Club / Data: Mar 21 luglio 2026 alle 16:55
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.
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videoSfida di velocità e riflessi tra "esterni" in ritiro: ecco chi ha vinto tra Diouf e Luis Henrique
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