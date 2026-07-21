Una sfida di velocità e riflessi tra Luis Henrique e Diouf. I due "esterni" (il francese è da considerare ormai a tutti gli effetti un quinto) si sono sfidati in ritiro. L'Inter ha pubblicato sui social la breve sfida, a spuntarla di un soffio è proprio il francese.

Il più veloce vince... GO pic.twitter.com/UcGcv2AY7H — Inter ⭐⭐ (@Inter) July 21, 2026