L'Inter resta in pressing costante per Cristian Romero, obiettivo di mercato per stessa ammissione del direttore sportivo Piero Ausilio. Per il difensore argentino, secondo Sportmediaset, i nerazzurri stanno preparando un'offerta da 40 milioni di euro con una formula 'alla Akanji', ovvero un prestito oneroso con obbligo di riscatto di modo da poter investire altri soldi sull'esterno destro. L'idea, insomma, è quella di replicare la fortunata operazione andata in porto l'ultimo giorno dello scorso mercato, quando il difensore svizzero fu prelevato dal Manchester City con le suddette modalità, per poi essere ingaggiato dieci mesi dopo a titolo definitivo.