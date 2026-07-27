Dopo tre anni di silenzio social, Lionel Scaloni, CT della Nazionale argentina, decide di tornare a utilizzare il suo profilo Instagram per mandare un messaggio ai tifosi della Seleccion a una settimana dalla delusione per la finale del Mondiale persa contro la Spagna: "Dopo una settimana intensa in cui tristezza e gioia, lacrime e sorrisi, angoscia e tranquillità, nervosismo e calma si sono intrecciati, riesco finalmente a sedermi e a scrivere qualche parola che, anche se sapete che non amo molto i social media, potrebbe essere il modo migliore per farvela arrivare - ha scritto il ct dell'Albiceleste -. Tutto quello che posso dire è che mi dispiace di non essere in grado di portarvi un altro drink e di regalarviuna nuova gioia che, anche solo per pochi giorni, possa farvi dimenticare tutte le cose brutte della vita. Ma voglio che ricordiate ciò che abbiamo cercato di mostrare a questo gruppo di giocatori, i miei guerrieri, come li chiamavo quando ne parlavo con mia moglie".

Scaloni prosegue: "Lo sforzo, il desiderio, la volontà, il 'io posso', il rifiuto di arrendersi (anche quando tutto si fa difficile), dare il massimo (anche quando non si ha più niente), sopportare secchiate d'acqua fredda (da persone che non ci conoscono), saper essere, voler restare in piedi quando le gambe non obbediscono più al cervello... Questo è il vero trofeo. Sarò eternamente grato al mio staff tecnico, ai giocatori, allo staff dell'AFA, a coloro che lavorano silenziosamente per farci sentire a nostro agio e a ognuno di voi per l'affetto ricevuto. P.S.: Chi ha un amico argentino ha un tesoro" .