Inclusione e sport sono il binomio del Play Sport Camp, che da domenica 19 a mercoledì 22 luglio ha offerto un’esperienza formativa e di condivisione nel Villaggio San Pellegrino di Misano Adriatico ad oltre 40 bambini e ragazzi con disabilità visiva.

Giunto alla quinta edizione, quest’anno il camp solidale promosso da FC Internazionale Milano e Centro Sportivo Italiano è stato realizzato insieme all’ASD Real Eyes Sport, associazione nata dall’idea di Daniele Cassioli, atleta paralimpico e campione mondiale di sci nautico, e impegnata nell’organizzazione di attività sportive e ludico-motorie per persone cieche e ipovedenti.

Al centro del camp di Misano Adriatico c’è stata la volontà di offrire opportunità a persone che hanno spesso maggiori difficoltà ad avvicinarsi allo sport e di conseguenza ai suoi benefici. Con l’obiettivo di portare il movimento nella quotidianità di persone con disabilità visiva, Real Eyes Sport realizza attività e iniziative per promuovere lo sport come un alleato educativo.

La comune volontà di creare valore nella comunità ha quindi dato vita al camp estivo di Misano Adriatico, attivo dal 18 al 25 luglio e che ha accolto le attività del Play Sport Camp. Bambini e ragazzi convolti, tra i 4 e i 14 anni, hanno mosso i primi passi nello sport insieme alle loro famiglie, vivendo un’esperienza di crescita e sviluppo delle proprie capacità. Il programma è stato ricco di attività polisportive e di momenti educativi, con spazi dedicati al gioco e all’autonomia nelle aree acquatiche e all’aria aperta, in un contesto sicuro e stimolante.

Diverse le stazioni dedicate allo sport, con i giovani atleti incentivati a mettersi alla prova in più discipline. Tra queste, allenatori dell’Inter e del CSI hanno accompagnato, insieme a educatori e guide, bambini e ragazzi alla scoperta del calcio, dal primo approccio con il pallone fino all’importanza del gioco di squadra.

La soddisfazione e l’entusiasmo del camp di Misano Adriatico hanno mostrato come la collaborazione tra realtà diverse sia in grado di lasciare un impatto e contribuire al bene della comunità, utilizzando lo sport come strumento di integrazione e di crescita umana.

Nelle precedenti edizioni del Play Sport Camp, a partire dal 2022, sono stati coinvolti oltre 1.700 bambini e ragazzi – a Chiavari, Assisi, Arezzo e Messina –, creando laboratori di inclusione, educazione e sport e coinvolgendo minori in situazioni di fragilità sociale e numerose realtà radicate sul territorio, al fine di costruire una società più inclusiva: è questo uno degli obiettivi del progetto “CSI Pro – Lo sport che ci fa grandi”, di cui fa parte anche il Play Sport Camp e che ambisce ad offrire esperienza educative e formative grazie alla collaborazione tra sport di base e sport professionistico.