Continua a tenere banco il caso Pirlo: non c'è pace per la Nazionale con l'ex fantasista azzurro ora più che distante che mai dalla panchina dell'Italia. A Repubblica è intervenuto Gianni Rivera che senza mezzi termini ha detto che "non è la persona giusta". "Per quanto riguarda i suoi rapporti con la Russia, bisogna essere molto severi - ha detto Rivera -. DI questi tempi, questo legame esporrebbe il calcio italiano a un rischio reputazione. Mi meraviglio che qualcuno abbia pensato che potesse essere l'uomo giusto, penso e spero che Maldini fosse a conoscenza del suo legame con la società di scommesse di Mosca.

Roberto Mancini

Su Mancini il pensiero di Rivera è critico: "E' un bravo tecnico, ma quando ha scelto di lasciare l'Italia per andare ad allenare l'Arabia Saudita si è automaticamente tagliato fuori. O almeno, così dovrebbe essere secondo una logica normale".

Antonio Conte

Invece riguardo Antonio Conte, Rivera prosegue: "Non mi sembra la persona giusta in questo momento. Come Ct non ha fatto male, ma nemmeno è stato particolarmente brillante. In ogni caso, al di là dei nomi, serve una rifondazione importante del calcio italiano".

Soluzione

Per Rivera una prima manovra sarebbe quella di "ridurre il potere dei procuratori, troppo potenti in serie A con i club troppo remissivi. Le società dovrebbero provare davvero a crescere in casa talenti, come succede all'estero. Chi scegliere? Io mi sono proposto, non scherzo. Avrei l'esperienza e le conoscenze del calcio italiano. Ne avevo parlato con Gravina, con Malagò invece non ho ancora avuto modo di confrontarmi. Sarei perfettamente in grado anche perché ho uno staff giovane, preparato, che potrebbe fare la differenza".