Il Mondiale nordamericano conquistato domenica scorsa dalla Spagna finisce sotto la lente d'ingrandimento. Non per quanto accaduto sul campo, bensì per possibili anomalie legate alle scommesse sportive. Secondo un rapporto del Groupe de Copenaghen, organismo indipendente che monitora l'integrità delle competizioni sportive, citato da The Athletic, durante la rassegna nordamericana sono state registrate sette "allerte gialle" per movimenti sospetti sui mercati delle scommesse. Le segnalazioni non rappresentano prove di partite truccate, ma sono state sufficienti per spingere gli esperti di integrità ad alzare il livello di attenzione. In totale, quindici incontri sono stati posti sotto sorveglianza rafforzata e una dozzina di episodi controversi è finita sotto esame.

Nel mirino anche la famigerata 'non-squalifica di Balogun'

Tra i casi più delicati figurano il cartellino rosso rimediato dal sudafricano Themba Zwane contro il Messico nella gara inaugurale, le lunghe verifiche VAR che hanno portato all'annullamento di un gol di Ferran Torres nella sfida con l'Arabia Saudita e il sorprendente 0-0 tra Spagna e Capo Verde, incontro che sulla piattaforma Polymarket ha generato puntate per circa 4,8 milioni di dollari. Sotto osservazione è finito anche il caso dello statunitense Folarin Balogun. Prima ancora che la FIFA confermasse ufficialmente l'assenza di una squalifica dopo la sua espulsione, era già stato aperto un mercato sulle scommesse relativo alla sua presenza nella partita successiva. Un'anomalia che, secondo gli investigatori, non si è verificata per nessun altro giocatore espulso nel torneo. La FIFA ribadisce di non aver individuato attività sospette né elementi riconducibili a combine nelle 104 partite disputate. L'inchiesta, tuttavia, resta aperta.