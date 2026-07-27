Prosegue con contatti diretti tra Inter e Tottenham per Cristian Romero. Sportitalia aggiorna sull'operazione per portare l'ex Genoa a Milano: c’è ottimismo per avvicinarsi ad una quadra sulla cifra e la modalità del trasferimento. Dialoghi in corso anche con l’agente del calciatore argentino per i termini personali del contratto. Apertura del difensore del Tottenham all’𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿 ma accordo ancora da sistemare su durata, ingaggio e bonus. 

Sezione: Focus / Data: Lun 27 luglio 2026 alle 18:14
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.