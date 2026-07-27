Prosegue con contatti diretti tra Inter e Tottenham per Cristian Romero. Sportitalia aggiorna sull'operazione per portare l'ex Genoa a Milano: c’è ottimismo per avvicinarsi ad una quadra sulla cifra e la modalità del trasferimento. Dialoghi in corso anche con l’agente del calciatore argentino per i termini personali del contratto. Apertura del difensore del Tottenham all’𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿 ma accordo ancora da sistemare su durata, ingaggio e bonus.