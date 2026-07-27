Non è riuscito il colpaccio contro l'Inter al Karlsruher, che nell'amichevole giocata ieri si è dovuto arrendere alla doppietta di Andy Diouf nei minuti di recupero dopo aver accarezzato l'impresa in virtù del momentaneo vantaggio firmato da Civeja. I tedeschi hanno ceduto di schianto nel finale, al culmine di una prestazione super positiva, considerando l'ampio divario con gli avversari: "Abbiamo giocato bene fino al 90° minuto. Certo, va detto che l'Inter è incredibilmente forte", l'analisi di Christoph Kobald a BNN

Sezione: L'avversario / Data: Lun 27 luglio 2026 alle 12:56
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.